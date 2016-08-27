Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Парламент Туниса утвердил состав правительства национального единства, предложенный новым премьер-министром страны Юсуфом аш-Шахидом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Аш-Шахид, утвержденный президентом в начале августа, в минувшую субботу объявил состав правительства национального единства.

Как сообщает агентство, новый премьер сохранил за действующими министрами внутренних и иностранных дел и главой оборонного ведомства их посты в новом правительстве.

По данным агентства Синьхуа, за утверждение нового правительства проголосовали 167 членов парламента, против выступили 22 и еще пятеро воздержались. Новое правительство состоит из 26 министров и 14 госсекретарей, в том числе восьми женщин и 14 молодых управленцев.

Как отмечает агентство, 40-летний Аш-Шахид стал самым молодым премьер-министром Туниса с момента провозглашения независимости страны от Франции в 1956 году.