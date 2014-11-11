Пан Ги Мун учредил комиссию для расследования обстрелов ООН в секторе Газа

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун создал независимую комиссию для расследования обстрелов объектов международной организации в секторе Газа. Об этом в понедельник заявил представитель генсека Фархан Хак.

По его словам, комиссию возглавит голландец Патрик Каммэрт. Он рассмотрит и расследует инциденты, которые привели к смерти и ранениям людей на территории объектов ООН.

Ранее сообщалось о трех случаях обстрела школ ООН в секторе Газа, осуществленных израильской армией в рамках военной операции против боевиков из движения ХАМАС, передает Report со ссылкой на агентство Интерфакс.

Два из трех обстрелов были осуществлены 24 и 30 августа в северной части сектора Газа, третий - в городе Рафах близ границы с Египтом. По данным правозащитников, в результате трех атак погибли 45 человек, в том числе 17 несовершеннолетних.