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Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет

Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет В феврале запасы снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца - до самого низкого объема за три месяца
АПК
11 марта 2021 г. 17:31
Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет

Пальмовое масло продолжает дорожать на фоне растущего спроса и сохраняющейся нехватки предложения, в результате чего цены достигли максимума за 13 лет - с марта 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Trading Economics.

Котировки фьючерсов на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в среду составляли 3 975 ринггитов (968 долларов США) за тонну.

Малайзийский совет производителей пальмового масла сообщил о том, что в феврале запасы снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца - до самого низкого объема за три месяца. Кроме того, производство масла уменьшилось на 1,85%, причем снижение было отмечено по итогам пятого месяца подряд.

Малайзия является одним из крупнейших производителей пальмового масла в мире.

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