Падение рынков Европы стало максимальным с 2008 года

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Падение основных фондовых индексов Европы в понедельник превышает 5-6%, при этом сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 7,5% - максимум с 2008 года. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сырьевой индекс, рассчитываемый агентством Bloomberg, в понедельник опустился до минимума за 16 лет из-за опасений, что ослабление роста китайской экономики усилит кризис перепроизводства на рынках металлов и энергоносителей. При этом последовавшее обрушение котировок акций сырьевых компаний углубило обвал на фондовых рынках.

Индекс Bloomberg Commodity, отслеживающий 22 вида сырьевых контрактов, потерял 2,2% и составил 85,8339 пункта, что является самой низкой отметкой с августа 1999 года. Индикатор учитывает не только падение цен на сами товары, но и прибыли или убытки от владения фьючерсными контрактами на них.

Между тем индекс, отслеживающий только динамику цен на сырье, опустился в понедельник на 1,6% - до минимума с 2009 года.