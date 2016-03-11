Ожидается визит в Азербайджан специалистов Россельхознадзора

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В связи с резким увеличением поставок подкарантинной продукции, в частности томатов, на территорию Российской Федерации из Абхазии, Египта, Марокко, Иордании и Сенегала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в посольства указанных стран с предложением провести 14-15 марта 2016 года телефонные переговоры по вопросу, связанному с поставками продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, также в период с 14 по 18 марта 2016 года состоится визит делегации представителей Россельхознадзора в Азербайджан.

В рамках визита специалисты Россельхознадзора посетят места выращивания, производства и хранения плодоовощной продукции, а также ознакомятся с системой фитосанитарной сертификации продукции, поставляемой в Российскую Федерацию.