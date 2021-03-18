Ожидается ли подорожание хлеба и муки в Азербайджане?

Запасов муки также более чем достаточно. По этой причине нет никаких оснований для роста цен на хлеб

Указом президента импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 3 года. Ранее эти льготы действовали до 1 января 2021 года.

Report изучил мнение специалистов о том, как указ повлияет на импорт пшеницы в страну, производство и продажу пшеницы, пшеничной муки и хлеба, цены, а также относительно картины, сложившейся в этой области на фоне пандемии.

Директор фабрики "Neon Un" Ариф Гасанов заявил Report, что подобный шаг направлен на удержание цен на хлеб:

"Никакого роста цен ни на хлеб, ни на муку не ожидается". Ариф Гасанов Директор фабрики "Neon Un"

"Освобождение от НДС вводилось и раньше, сейчас был продлен срок. Это очень важная мера, принимаемая государством, чтобы не допустить подорожания хлеба. В результате принятых государством мер проблемы, которые может создать пандемия, миновали эту сферу. Государство выделило беспроцентные средства нескольким предприятиям, в том числе и нашему заводу, на своевременную закупку пшеницы. В результате в страну были завезены запасы пшеницы. В настоящее время в Азербайджане достаточно пшеницы. В то же время, недавно по инициативе Министерства экономики совместно с Кабинетом министров было принято решение о предоставлении государством субсидий в размере 35 манатов за каждую тонну продаваемой муки в феврале, марте и апреле. Поэтому ситуация стабильная. Запасов муки также более чем достаточно. По этой причине нет никаких оснований для роста цен на хлеб. И сейчас цены на хлеб стабильны.

Пшеница в Азербайджан ввозится из России, где в настоящее время наблюдается очень сильный рост цен. С марта за каждую тонну экспортируемой из России пшеницы государство установило таможенную пошлину в размере 50 евро. Если бы в нашей стране вовремя не были созданы запасы пшеницы, закупить и привезти пшеницу из-за границы было бы очень сложно, да и цена на муку была бы непомерно высокой. При этом необходимо было бы предоставить субсидии в больших объемах. В результате своевременно принятых государством мер эта угроза уже устранена. Поэтому никакого роста цен ни на хлеб, ни на муку не ожидается. К тому времени, как закончится субсидия, уже наступит новый "пшеничный" сезон.

Председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана Талех Гасымов также отметил, что на рынке царит стабильность:

"Правительство вовремя приняло правильный шаг". Талех Гасымов Председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков зерна

"В настоящее время в мире пандемия и засуха. Цены выросли из-за засухи. В результате своевременно принятых правительством мер удалось предотвратить рост цен внутри страны. Так, предпринимателям предоставляется субсидия в размере 35 манатов за тонну производимой муки, что позволяет поддерживать стабильные цены. Это важно для малообеспеченной категории населения. На рынке также возникла значительная стабильность. Мы считаем, что этот шаг правительства был сделан своевременно, и принятое решение является правильным.

"Цены на виды хлебобулочных изделий, которые мы едим не каждый день, уже выросли". Рашад Гасанов Экономист-эксперт

Несмотря на то, что многие страны и учреждения считают, что пандемия не повлияла на сельское хозяйство, как Центр аграрного развития ООН, так и Международный валютный фонд говорят об обратном. Ограничение передвижения в некоторых странах, снижение стимулов среди фермеров из-за снижения потребительской способности и другие факторы оказали негативное влияние на производство. Поэтому в 2020 году, особенно в двух последних кварталах, наблюдался значительный рост цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерно, пшеницу. Этот процесс также перешел в 2021 год.

Азербайджан также входит в группу уязвимых стран в этой области. Потому что почти 100% зерна, используемого в нашей стране в продовольственных целях, импортируется. То есть местное производство специализируется больше на кормах для животных и пр. Естественно, происходящие на мировом рынке изменения должны были коснуться и азербайджанского рынка. Кроме того, в самом Азербайджане определенные факторы способствовали росту цен. Здесь особо следует отметить фактор подорожания дизельного топлива, что увеличило затраты на всех этапах производства на 33%. В результате правительство приняло решения о предоставлении как налоговых льгот, так и субсидий на импорт.

Субсидии рассчитаны на небольшой отрезок времени и направлены на нейтрализацию краткосрочных вызовов в сложившихся текущих условиях. Тем не менее правительство делает все возможное, чтобы не допустить роста цен на хлеб в стране. В определенной степени это будет достигнуто. Особенно в отношении видов хлеба, предназначенных для ежедневного потребления, правительство не допустит роста цен как административным путем, так и с помощью экономических инструментов. Цены же на виды хлебобулочных изделий, которые мы едим не каждый день, уже выросли. Речь идет не только о кондитерских изделиях, но и о таких видах хлеба, как тендир и лаваш.

Эксперт считает, что процесс продлится до начала нового сезона, то есть примерно до конца мая-начала июня:

"Ряд стран, в частности Россия, Казахстан, Канада, Украина, являющиеся основными поставщиками Азербайджана, в некоторых случаях вводят ограничения на экспорт продукции. Компании, работающие в этой сфере, не так активны, как раньше, и конкурентоспособность на рынке снизилась. Поэтому я думаю, что соответствующее давление сохранится в течение двух месяцев. А затем динамика цен на рынке будет в большей степени зависеть от хода производственного процесса, производительности и спроса. Прогнозировать объем производства сельскохозяйственной продукции заранее очень сложно. Аграрная сфера очень рисковая. Поэтому трудно сказать, в каком направлении будут меняться цены, в какой форме будет давление на рынок".