​Открытие новых административных зданий министерства сельского хозяйства состоится в начале следующего года

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В целях обеспечения прозрачности в связи с выдачей субсидий в сфере сельского хозяйства до настоящего времени Кабинетом министров принято 31 решение, в парламенте утверждено 6 законов, главой государства подписано 9 указов. Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

Министр отметил, что административные здания министерства сельского хозяйства во всех районах уже построены: "Мы завершили строительство административных зданий в 52 районах и сдадим их в эксплуатацию в первом квартале следующего года. В целях повышения качества научно-исследовательских работ объединены все институты и созданы 8 университетов".