Остаток средств на фермерской карте будет доступен и в следующем году

Оставшаяся на фермерской карте часть субсидии, выплаченной сельхозпроизводителям Азербайджана в этом году, будет доступна в следующем году.

Оставшаяся на фермерской карте часть субсидии, выплаченной сельхозпроизводителям Азербайджана в этом году, будет доступна в следующем году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство аграрного кредитования и развития (ААКР) при Минсельхозе.

Остаток средств можно будет использовать, только если фермерская карта будет активирована. Если фермер не взял в банке карту или же не активировал ее, то средства с нее будут списаны.

С января этого года фермеры подают заявки на субсидии онлайн через электронную информационную систему сельского хозяйства, субсидии перечисляются на их фермерскую карту. Согласно новому правилу, фермеры могут обналичить только 25% посевных субсидий, а оставшиеся 75% фермер используются для безналичной оплаты поставщикам через POS-терминалы.