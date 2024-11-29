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Орловская область РФ начала поставки рапсового шрота в Азербайджан

Орловская область РФ начала поставки рапсового шрота в Азербайджан Орловская область России отправила в Азербайджан первую партию рапсового шрота, активно используемого в кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы.
АПК
29 ноября 2024 г. 11:28
Орловская область РФ начала поставки рапсового шрота в Азербайджан

Орловская область России отправила в Азербайджан первую партию рапсового шрота, активно используемого в кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

“28 ноября 2024 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с территории Орловской области экспортирована первая партия шрота рапсового общим весом 210 т в Азербайджан”, - говорится в информации.

По данным ведомства, качество и безопасность отправленной продукции были подтверждены протоколами лабораторных испытаний.

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