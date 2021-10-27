Орхан Мамедов: Предприниматели заинтересованы в инвестициях в Карабах

В KOBİA поступило более 800 обращений от иностранных и отечественных инвесторов, которые хотят строить бизнес на освобожденных территориях.

В KOBİA поступило более 800 обращений от иностранных и отечественных инвесторов, которые хотят строить бизнес на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на инвестиционном и культурном форуме в Баку.

По его словам, эти обращения охватывают сферы торговли, услуг, строительства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма: "Предприниматели проявляют большой интерес к инвестициям в Карабах".

O. Мамедов добавил, что в декабре прошлого года в Шуше начали работу первые хлебобулочные и кондитерские предприятия.