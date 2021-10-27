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Орхан Мамедов: Предприниматели заинтересованы в инвестициях в Карабах

Орхан Мамедов: Предприниматели заинтересованы в инвестициях в Карабах В KOBİA поступило более 800 обращений от иностранных и отечественных инвесторов, которые хотят строить бизнес на освобожденных территориях.
АПК
27 октября 2021 г. 15:02
Орхан Мамедов: Предприниматели заинтересованы в инвестициях в Карабах

В KOBİA поступило более 800 обращений от иностранных и отечественных инвесторов, которые хотят строить бизнес на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на инвестиционном и культурном форуме в Баку.

По его словам, эти обращения охватывают сферы торговли, услуг, строительства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма: "Предприниматели проявляют большой интерес к инвестициям в Карабах".

O. Мамедов добавил, что в декабре прошлого года в Шуше начали работу первые хлебобулочные и кондитерские предприятия.

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Версия на английском языке Agency: Investors interested in investing in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "İnvestorlar Qarabağa sərmayə yatırmaqda maraqlıdır"

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