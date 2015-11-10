​Определены основные проблемы птицеводческого сектора Азербайджана

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Общество птицеводов Азербайджана (ОПА) вновь вынесло на повестку дня вопрос освобождения от налога на добавочную стоимость и таможенных пошлин ввозимого в страну корма и кормовых добавок. В настоящее время министерство сельского хозяйства, министерство экономики и промышленности, министерство финансов, Государственный таможенный комитет и министерство налогов ведут переговоры по вопросу освобождения от НДС и таможенных пошлин корма и кормовых добавок в целях снижения стоимости корма. Об этом сообщил Report источник в правительстве.

С другой стороны, источник сообщил, что ОПА не осуществляет деятельность в нужном направлении. По его словам, эта структура с момента своего создания только и делает, что просит помощи у государства: "Если создавалось крупное хозяйство под опекой государства, к чему нужна была приватизация? В этой сфере существует большое количество проблем. Например, в стране действуют свыше 40 бройлерных предприятий. Однако, исключая крупные и известные компании, ни одна из них не имеет интернет-страницу с указанием производимой продукции, цен на нее и другую информацию. Хотя в Турции такие предприятия имеют даже биржи. Зайдя на их интернет-страницу можно получить полную информацию о видах, стоимости, и даже дате производства и сроке годности продукции".

"Кроме того, из-за европейских санкций на импорт продукции сейчас строится российский рынок. Наши птицеводческие предприятия могут работать над потенциалом этого рынка. Одним словом, это свободный от налогов сектор. Если речь идет о дороговизне корма, они могут рассмотреть вопрос организации завода по производству корма", - сказал эксперт.

Как заявил источник, несмотря на это, местное птицеводство имеет свои положительные черты. Так, 90% потребляемой в стране птицеводческой продукции местного производства и только около 10% ввозится из Турции: "Импортируемые из США и Бразилии продукты предназначены только для перерабатывающей промышленности. Это можно считать хорошим показателем развития, однако птицеводческие предприятия должны строить нормальную стратегию продаж".