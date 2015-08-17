ООН: Жертвами конфликта на Востоке Украины стали 6832 человека

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Согласно последнему отчету ООН, с апреля 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, его жертвами стали 6 тыс. 832 человека, более 17 тыс. получили ранения. Как передает Report со ссылкой на Росбалт, об этом сообщает офис по координации гуманитарной деятельности.

Данные международной организации охватывают как военных, так и гражданское население, по 27 июля 2015 года.

В отчете говорится, что до 1,3 млн. человек в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей испытывают трудности в доступе к питьевой воде.