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    ​ООН: власти Йемена и мятежники на следующей неделе проведут мирные переговоры

    Место и время проведения переговоров будет объявлено в ближайшие дни

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Йемена, шиитские мятежники-хоуситы и возглавляемая бывшим президентом страны Али Абдаллой Салехом партия Всеобщий народный конгресс согласились на следующей неделе провести мирные переговоры.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед.

    Как следует из обнародованного в штаб-квартире всемирной организации заявления эмиссара, место и время проведения переговоров "будет объявлено в ближайшие дни".

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