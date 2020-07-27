ООН разработал правила по устойчивому управлению лесами на Кавказе

Исследования ЕЭК ООН/ФАО вносят вклад в устойчивое управление ценными лесами Кавказа и Центральной Азии

Исследования ЕЭК ООН/ФАО вносят вклад в устойчивое управление ценными лесами Кавказа и Центральной Азии.

Об этом Report сообщили в представительстве ФАО в Азербайджане

Леса Кавказа и Центральной Азии редко попадают на передовицы международных изданий, их часто забывают во время всемирного обсуждения сохранения и устойчивого развития лесов. При всем этом, леса данных регионов играют ключевую роль в защите земли от эрозии и потери почвы, способствуя охране бесценного биоразнообразия и выводу углерода и одновременно поддерживая источники средств к существованию населения в основном сельских регионов, проживающего на этой территории.

Для поддержки научно обоснованного управления этими лесами ЕЭК ОНН и ФАО опубликовали двуязычные (английский/русский) исследования по региону Кавказа и Центральной Азии, содержащие детальный обзор лесных ресурсов и лесного сектора в каждой из этих стран, а также мер политики и существующих институтов, занимающихся вопросами устойчивого управления лесами.

"Они предлагают директивным органам регионов практическое руководство по планированию и внедрению мер политики, которые позволят местному населению не только использовать все богатства окружающих их лесов, но и обеспечить то же самое будущим поколениям", - заявил Экрем Юсиджи, специалист ФАО по лесному хозяйству.

В настоящее время леса покрывают всего лишь от четырех до тринадцати процентов территории этих восьми стран Центральной Азии и Кавказа, за исключением Грузии, где этот показатель приближается к 40 процентам. За последние десятилетия леса заметно поредели из-за жестких природных условий, характерных для этой местности и усугубленных изменением климата, перевыпаса и чрезмерной вырубки лесов на дрова для местного населения.

"Леса Кавказа и Центральной Азии настолько разнообразны и важны, что они заслуживают больше внимания и признания местным и международным сообществом. Мы надеемся, что эти исследования помогут мобилизовать поддержку и ресурсы, необходимые для обеспечения их надлежащей защиты, устойчивого управления ими и восстановления", - заявил Роман Михалак, специалист по вопросам экономики, координировавший подготовку этих исследований.

Помимо природных и антропогенных проблем, есть и другие трудности, бросающие вызов устойчивому управлению лесами в этом регионе. До недавнего времени международному сообществу было доступно очень мало информации о состоянии лесов в Центральной Азии и на Кавказе. Более того, доступная информация содержалась в самых разных публикациях и источниках, ни один из которых не специализировался на проблемах и специфике региона.

В попытке изменить ситуацию ЕЭК ООН и ФАО, в тесном сотрудничестве с местными экспертами, опубликовали в 2019 году первый всесторонний Обзор состояния лесов на Кавказе и в Центральной Азии. За этим обзором последовало дополнение "Методические рекомендации по разработке набора критериев и индикаторов устойчивого управления лесами на Кавказе и в Центральной Азии", подготовленное в рамках проекта по укреплению национального потенциала стран региона по разработке местных критериев и индикаторов, а также систем отчетности для устойчивого управления лесами.