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Один из карабахских скакунов продан на 10% дороже стартовой цены

Один из карабахских скакунов продан на 10% дороже стартовой цены Один из трех карабахских скакунов, впервые выставленных на открытый аукцион в Гобустанском животноводческом комплексе ОАО "Агросервис" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, продан на 10% дороже стартовой цены.
АПК
15 апреля 2022 г. 12:25
Один из карабахских скакунов продан на 10% дороже стартовой цены

Один из трех карабахских скакунов, впервые выставленных на открытый аукцион в Гобустанском животноводческом комплексе ОАО "Агросервис" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, продан на 10% дороже стартовой цены.

Как сообщает Report, продан четырехлетний жеребец по кличке Сахиль.

Стартовая цена продажи была определена в 5 тысяч манатов, фермер из Тертерского района Габиль Ибрагимов купил ее за 5,5 тысячи манатов.

На сегодняшнем аукционе за 7 500 манатов была продан скакун Зилахар. Карабахский скакун, разгоняющийся до 55-57 км/ч, первоначально был выставлен за 7 500 манатов. Купивший скакуна житель Баку Орхан Гардашханов рассказал, что интересовался животным уже около 5 лет и специально приехал на аукцион за Зилахаром.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ atlarından biri ilkin satış qiymətindən 10 % baha satılıb

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