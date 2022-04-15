Один из карабахских скакунов продан на 10% дороже стартовой цены

Один из трех карабахских скакунов, впервые выставленных на открытый аукцион в Гобустанском животноводческом комплексе ОАО "Агросервис" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, продан на 10% дороже стартовой цены.

Один из трех карабахских скакунов, впервые выставленных на открытый аукцион в Гобустанском животноводческом комплексе ОАО "Агросервис" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, продан на 10% дороже стартовой цены.

Как сообщает Report, продан четырехлетний жеребец по кличке Сахиль.

Стартовая цена продажи была определена в 5 тысяч манатов, фермер из Тертерского района Габиль Ибрагимов купил ее за 5,5 тысячи манатов.

На сегодняшнем аукционе за 7 500 манатов была продан скакун Зилахар. Карабахский скакун, разгоняющийся до 55-57 км/ч, первоначально был выставлен за 7 500 манатов. Купивший скакуна житель Баку Орхан Гардашханов рассказал, что интересовался животным уже около 5 лет и специально приехал на аукцион за Зилахаром.