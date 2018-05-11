Общественное объединение: Себестоимость производимого в Азербайджане молока высока

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Молочные производители Азербайджана испытывают трудности в вопросе завоевания молочных рынков России, Казахстана и других стран.

Об этом сообщил Report глава Общественного объединения "Производители и экспортеры молока и молочной продукции Азербайджана" Самир Эйюбов.

Он отметил, что, даже несмотря на возникший в результате российских санкций в отношении турецких товаров пробел на рынке, азербайджанские продукты не смогли заполнить эту нишу, а рынок заполнили белорусские товары.

В качестве причины глава объединения указал высокую себестоимость местных молочных продуктов.

"Мы хотим разработать совместную программу с министерствами сельского хозяйства и экономики с целью снижения себестоимости молока. Сегодня фермеры работают в убыток. Высокая стоимость молока приводит к тому, что рынок занимают иностранные товары. К тому же, это ограничивает экспорт", - добавил он.