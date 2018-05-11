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    Общественное объединение: Себестоимость производимого в Азербайджане молока высока

    Это ограничивает экспорт продукта

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Молочные производители Азербайджана испытывают трудности в вопросе завоевания молочных рынков России, Казахстана и других стран.

    Об этом сообщил Report глава Общественного объединения "Производители и экспортеры молока и молочной продукции Азербайджана" Самир Эйюбов.

    Он отметил, что, даже несмотря на возникший в результате российских санкций в отношении турецких товаров пробел на рынке, азербайджанские продукты не смогли заполнить эту нишу, а рынок заполнили белорусские товары.

    В качестве причины глава объединения указал высокую себестоимость местных молочных продуктов.

    "Мы хотим разработать совместную программу с министерствами сельского хозяйства и экономики с целью снижения себестоимости молока. Сегодня фермеры работают в убыток. Высокая стоимость молока приводит к тому, что рынок занимают иностранные товары. К тому же, это ограничивает экспорт", - добавил он. 

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