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Обнародованы перспективы развития сельского хозяйства в Карабахе

Обнародованы перспективы развития сельского хозяйства в Карабахе Учитывая природно-климатические и рельефные особенности освобожденных земель, в регионе будет преобладать производство зерновых и кормовых культур и продукции животноводства.
АПК
3 ноября 2022 г. 12:16
Обнародованы перспективы развития сельского хозяйства в Карабахе

Учитывая природно-климатические и рельефные особенности освобожденных земель, в регионе будет преобладать производство зерновых и кормовых культур и продукции животноводства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на конференции ”Модель постконфликтного восстановления под руководством президента Ильхама Алиева“.

По его словам, на освобожденных территориях имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства: "Наряду с традиционными для региона отраслями животноводства и зерноводства, есть большой потенциал для развития плодоводства и овощеводства. Имеются благоприятные условия для развития хлопководства в Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах, овощеводства в Агдамском и Физулинском районах, виноградарства и виноделия на основе национальных сортов винограда в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах. Богатые луга и пастбища Кяльбаджарского и Лачынского районов играют важную роль в развитии животноводства и пчеловодства".

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