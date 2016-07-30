Обнародована информация о температуре морской воды на пляжах Абшерона в воскресенье

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и днем в отдельных частях полуострова возможны кратковременные осадки. В дневные часы северо-западный ветер перейдет на юго-восточный. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-23, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 %.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.