​Обнародована дата возобновления в Баку сельхозярмарок

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ / В дни праздника Курбан-байрам в Баку будут организованы ярмарки-распродажи сельхозпродукции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

По его словам, в министерство сельского хозяйства были представлены соответствующие адреса для организации ярмарок: "В результате переговоров с Исполнительной властью города Баку вопрос был решен. В праздничные дни ярмарки будут организованы в нескольких местах. Адреса некоторых ярмарок будут изменены. Пока они просматриваются министерством и мэрией. Будет вновь обеспечена продажа сельхозпродукции населению по низкой цене, что позволит производителям беспрепятственно ввозить свою продукцию на рынок".