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Обнародован объем инвестиций Турции в Азербайджан за последние 3 года

Обнародован объем инвестиций Турции в Азербайджан за последние 3 года 18:15
АПК
28 февраля 2023 г. 18:41
Обнародован объем инвестиций Турции в Азербайджан за последние 3 года

За последние 3 года турецкие компании инвестировали в Азербайджан 30-35 миллионов долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил советник по сельскому хозяйству посольства Турции в Азербайджане Хакан Календер во время выступления на азербайджанском форуме по агробизнесу.

По словам Х.Календера, Азербайджан в последнее время очень эффективно использует свой аграрный потенциал: “В результате реформ в аграрной сфере значение сельского хозяйства еще больше возросло. За последние 5-6 лет мы наблюдаем рост аграрной сферы в Азербайджане. Объем производства аграрной продукции ежегодно увеличивается примерно на 4%. Это очень хороший показатель.

Наряду с этим, Азербайджан обладает широким потенциалом в области экспорта плодоовощной продукции. Азербайджан - страна, способная повлиять на 300-миллионный в долларах США рынок СНГ. Наряду с Россией можно экспортировать продукцию без таможенных пошлин в ряд стран СНГ”.

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Версия на английском языке Volume of Türkiye's investments in Azerbaijan over past 3 years unveiled
Версия на азербайджанском языке Son 3 ildə Türkiyənin Azərbaycana yatırdığı investisiyaların həcmi açıqlanıb

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