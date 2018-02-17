Обнародован объем ввезенного в прошлом году в Азербайджан зерна

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году Азербайджан потратил на импорт зерна 227 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.

По его словам, в зерноводстве достигнуты видимые результаты:

"В прошлом году Азербайджан импортировал 1,2 млн тонн зерна, однако в 2016 году импорт составил 1,6 млн тонн зерна. Импортировалось зерно 1-го и 3-го классов".

Г.Асадов сообщил, что из-за границы будут приобретены соответствующие комбайны и в связи с этим уже заключены договора:

"Ввоз комбайнов стартует в апреле этого года. В этом году в целом планируется приобретение 190 единиц комбайнов".