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Объединение агропарков в кластеры привлечет в страну инвесторов

Объединение агропарков в кластеры привлечет в страну инвесторов Объединение агропарков Азербайджана в агропромышленные кластеры позволит привлечь в страну инвесторов.
АПК
28 июля 2022 г. 18:13
Объединение агропарков в кластеры привлечет в страну инвесторов

Объединение агропарков Азербайджана в агропромышленные кластеры позволит привлечь в страну инвесторов.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики Эльшад Нуриев.

По его словам, объединение агропарков в агропромышленные кластеры создаст условия для дальнейшего улучшения обеспечения населения качественной продовольственной продукцией, повышения конкурентоспособности и объемов экспорта местной продукции, формирования национальных брендов и единой скоординированной системы, снижения затрат на производство продукции, а также ее себестоимости и обеспечения занятости в регионах.

Э.Нуриев сказал, что в агропарках работают в общей сложности до 4 500 постоянных и более 6 300 сезонных работников: "С целью эффективного функционирования агропарков в Азербайджане на начальном этапе ведется работа по формированию 6 основных и 11 подкластеров. Основными кластерами являются: производство зерна и семян (1), производство мяса и молока (2), производство картофеля (3), переработка фруктов (4), производство растительного масла (5), производство чая и цитрусовых (6)".

До сих пор 25 агропаркам были выделены льготные кредиты на сумму 184 млн манатов, а 26 агропаркам выданы документы об инвестиционном поощрении, в результате чего предприниматели сэкономили 39,8 млн манатов на импорте техники, технологического оборудования (таможенные пошлины и НДС).

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Версия на азербайджанском языке Aqroparkların aqrar-sənaye klasterlərində birləşməsinin əhəmiyyəti açıqlanıb

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