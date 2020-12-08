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О передвижении фермеров в Азербайджане в период особого карантинного режима

О передвижении фермеров в Азербайджане в период особого карантинного режима Согласно решению правительства, передвижение лиц, осуществляющих деятельность в аграрном секторе, допускается в следующих случаях
АПК
8 декабря 2020 г. 16:23
О передвижении фермеров в Азербайджане в период особого карантинного режима

Кабинет министров Азербайджана определил правила, связанные с передвижением лиц, занимающихся производством, переработкой сельскохозяйственной продукции, в том числе во вспомогательных сферах (производство, импорт, продажа сырья, средств производства (удобрений, пестицидов, семян, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, техники и материалов, агрохимикатов) и оказание агротехнических услуг), в период особого карантинного режима.

Согласно решению правительства, передвижение лиц, осуществляющих деятельность в аграрном секторе, допускается в следующих случаях:

- деятельность, связанная с производством, импортом, поставкой, снабжением, хранением, транспортировкой, переработкой, реализацией, утилизацией сельскохозяйственной продукции и сырья;

- фермерская деятельность в области животноводства: проведение ветеринарных мероприятий, кормление животных, сбор, транспортировка животных или продуктов, продажа, убой, размещение в холодильник, утилизация; перегон крупного и мелкого рогатого скота с зимних пастбищ на летние;

- фермерская деятельность в области растениеводства: вспашка, посев, полив, обрезка и другой агротехнический уход, сбор урожая, транспортировка, хранение;

- производство, импорт, транспортировка, продажа, строительство и применение удобрений, пестицидов, семян, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, ирригационной и сельскохозяйственной техники и материалов, агрохимикатов;

- оказание агротехнических и ветеринарных услуг;

- деятельность пунктов продажи кормов для животных.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fermerlər xüsusi karantin rejimi dövründə necə hərəkət edəcək?

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