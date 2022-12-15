Новогодние ярмарки "Из села в город" будут работать 2 недели беспрерывно

Министерство сельского хозяйства по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года с 17 по 30 декабря организует новогодние ярмарки “Из села в город”.

Министерство сельского хозяйства по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года с 17 по 30 декабря организует новогодние ярмарки “Из села в город”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, ярмарки пройдут в Наримановском районе Баку на улице Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро” Гянджлик") и на проспекте Гейдара Алиева, 41а в городе Хырдалан.

В ярмарках примут участие более 70 фермеров из почти 50 регионов, прошедших предварительную регистрацию. Они выставят на продажу около 80 наименований сельскохозяйственных и пищевых продуктов.

Главная цель организации новогодней ярмарки ”Из села в город" - создать альтернативный канал сбыта для фермеров и в преддверии праздника удовлетворить потребности горожан в сельскохозяйственной и продовольственной продукции в полной мере натуральными продуктами. Участие в ярмарках бесплатное.

Фермеры будут обеспечены прилавком, весами, холодильником и другими необходимыми принадлежностями и оборудованием на безвозмездной основе. Также им будет оказана логистическая поддержка.

Качеством продукции на ярмарках будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Здесь будет работать выездная лаборатория контроля качества продовольствия.