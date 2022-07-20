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Новая четырехсторонняя встреча по зерновому вопросу пройдет в Стамбуле 22 июля

Новая четырехсторонняя встреча по зерновому вопросу пройдет в Стамбуле 22 июля Новая встреча делегаций Украины, России, Турции, ООН по вопросу организации зернового коридора, пройдет 22 июля в Стамбуле.
АПК
20 июля 2022 г. 13:51
Новая четырехсторонняя встреча по зерновому вопросу пройдет в Стамбуле 22 июля

Новая встреча делегаций Украины, России, Турции, ООН по вопросу организации зернового коридора, пройдет 22 июля в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил CNN Türk.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ожидается, что на встрече речь пойдет о создании координационного центра, совместном контроле при выходе гражданских судов из портов и в точках их прибытия, а также обеспечении маршрутов перевозки сельхозпродукции.

Предыдущая встреча прошла 18 июля. На четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что Киев и Москва практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна, и стороны находятся "в двух шагах от достижения соглашения с Россией".

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Версия на английском языке Istanbul to host new quadripartite meeting on grain

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