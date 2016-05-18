Nokia возвращается на глобальный мобильный рынок

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Компания Microsoft сообщила о продаже бизнеса сотовых телефонов и бренда Nokia финской компании HMD Global и компании FIH Mobile Limited, которая является дочерним предприятием тайваньской Foxconn, передает Report со ссылкой на Русскую службу BBC.

Компания Nokia, в свою очередь, сообщила в среду о планах вернуться к выпуску мобильных телефонов и планшетных компьютеров. О выпуске смартфонов под брендом Nokia в сообщении компании ничего не говорится. Эксклюзивные права на выпуск телефонов и планшетов на ближайшие 10 лет будут предоставлены компании HMD Global.

Microsoft сообщает, что сумма сделки составила 350 млн. долларов. После закрытия сделки, что, как ожидается, произойдет во второй половине 2016 года, около 4500 сотрудников перейдут к новым работодателям - в FIH Mobile или HMD Global.

Компания Microsoft в своем заявлении пообещала, что продолжит заниматься разработкой Windows Phone, а также сохранит поддержку смартфонов Lumia.

Microsoft полностью приобрел мобильный бизнес Nokia в апреле 2014 года за 7,2 млрд. долларов. После этого компания стала постепенно избавляться от бренда Nokia. Новые смартфоны Nokia Lumia в 2014 году начали называться Microsoft Lumia. Маркировка Nokia осталась только на базовых "кнопочных" моделях телефонов.

Тайваньская компания Foxconn выпускает технику по заказам других компаний, в числе которых - Apple, Dell, Sony и Intel. HMD Global - частная компания, которая была недавно создана в Хельсинки.