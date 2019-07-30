​Нынешний фермер нуждается в многочисленных услугах - МНЕНИЕ

Раньше живущие в деревнях фермеры для получения субсидий должны были обращаться в комиссию, в состав которую входили представители сельской исполнительной власти, муниципалитета и двое сельских старейшин. Эта комиссия проводила оценку посевной площади фермера и определяла размер субсидии. С этой целью подготавливались необходимые документы для фермера, который направлялся в Государственный центр аграрного развития (ГЦАР). Центр рассматривал документы, вносил свои коррективы и отправлял его в Центральную комиссию при Министерстве сельского хозяйства. То есть документы проходили через три комиссии.

Об этом сообщил Report эксперт по вопросам сельского хозяйства Ниджат Насирли, оценивая деятельность созданных при Минсельхозе ГЦАР.

Эксперт отметил, что здесь существовали субъективные подходы: "Раньше члены комиссии в пользу своих односельчан вписывали в документ, к примеру, 45 га вместо 35 га. Некоторые даже писали 50 га вместо 10 га. Программа субсидий действует с 2007 года и привела к многочисленным экономическим результатам, однако не увеличила производительность. Посевные площади расширились, экономическая активность в этой сфере возросла, инвестиции в сектор увеличились. Но сейчас мы живем в такую эпоху, когда нужно улучшать показатели качества и получать больше продукции".

Эксперт по вопросам сельского хозяйства Ниджат Насирли "Этот центр станет своего рода Службой ASAN для фермеров. На самом деле, это и есть упрощенное сельское хозяйство".

Оцифрованы личные данные 400 тыс. фермеров

По мнению эксперта, это должно быть достигнуто с помощью интенсивных методов, а не путем расширения угодий: "Поэтому с 1 января 2020 года вступают в силу новые правила субсидирования. В Азербайджане уже создана Информационная система электронного сельского хозяйства, в которую введены данные получающих субсидии 400 тыс. фермеров. Почти все негативные случаи устранены. Площадь угодий фермера, карта их продуктивности внесены в систему. Отныне в комиссиях нет нужды. В этой системе существует личный кабинет каждого фермера, и известно, что он посеял".

Н.Насирли отмечает, что новые правила субсидирования позволят решить вопрос о том, какие виды сельхозкультуры и в каком объеме следует сажать каждый год: "Это можно будет регулировать в административном порядке. Сегодня фермер нуждается в многочисленных услугах. Он в поиске здоровых семян, лекарств, а также агрономов. Некоторые из них могут подать заявление в ГЦАР, если хотят получить субсидию, продлить срок технического осмотра трактора, действие водительских прав тракториста-машиниста или другой документации. Фермер сможет получить в центре около 40 услуг по принципу "единого окна". Он станет своего рода Службой ASAN для фермеров. Другими словами, это и есть упрощение ведения сельского хозяйства".

Больше не нужно обходить 4-5 инстанций

Эксперт напоминает, что Министерство сельского хозяйства имело структуры во всех регионах: "Ранее они назывались сельхозуправлениями и осуществляли административные функции. Однако за последний год министерство внесло значительные изменения в свои функции, пытаясь выстроить деятельность в двух стратегических направлениях. Это доступность услуг для фермеров и их обеспечение научной информацией. Сегодня министерство оказывает примерно 50 услуг. Среди них фитосанитарный, ветеринарный, технический надзор, включая сроки эксплуатации техники в технопарках, выдача документов механизаторам и пр. Год назад все эти управления были преобразованы в ГЦАР и превратились в центры обслуживания".

Н.Насирли напомнил, что раньше фермеру приходилось обходить 4-5 инстанций, и каждое здание находилось в различных частях района: "Теперь все эти структуры объединены в Государственном центре аграрного развития. Фермер решает свою проблему в одном здании в короткие сроки. В каждом центре оказывается около 40 услуг. Сюда входит и выдача субсидий.

Касательно научного обеспечения, Насирли отметил, что в министерстве действует 8 институтов, 7 научно-практических станций и 8 региональных научных центров: "Они занимаются вопросами семеноводства, плодоводства, бахчеводства и овощеводства. Эти научные центры периодически создают новые сорта, выращивают саженцы и вносят их в государственный реестр. После внесения в государственный реестр они передаются фермерам".

Аграрные услуги станут доступны фермерам на местах

Эксперт подчеркнул, что в Минсельхозе ожидаются новые реформы, и на сегодняшний день четыре разные службы объединены в одном Агентстве аграрных услуг: "Это Государственная фитосанитарная служба, Государственная ветеринарная служба, Государственное агентство по регистрации сортов растений и контролю за семенами и Главная государственная техническая контрольная служба. В будущем ГЦАР станут региональными центрами Агентства аграрных услуг. Это будет структура по типу Службы ASAN.

Раньше у фермера были большие затруднения. Представьте, что сельчанину из Гедабека ради замены какого-либо документа приходилось ездить в Гянджу. Или же он объезжал район за районом, чтобы купить семена. Новая электронная система позволит фермеру оставлять заявки в личном кабинете. Кроме того, здесь будет действовать система оповещения фермера. Ему будут посылаться сообщения даже о распространении каких-либо болезней. Для этого сегодня нужно просвещать как сельчанина, так и фермера. Одним словом, каким бы тяжелым не был труд фермера, ему не о чем беспокоиться. Аграрные услуги станут доступны на местах".

Экономист-эксперт Джафар Ибрагимли "Вся деятельность гражданина, связанная с животноводческим хозяйством и растениеводством будет осуществляться посредством "единого окна".

Более 40 услуг в одном центре

Экономист-эксперт Джафар Ибрагимли рассказал Report, что в ГЦАР созданы очень хорошие условия для фермеров: "Я лично побывал во многих из них и знаком с ситуацией. В этих центрах будут принимать фермеров, выполнять работы по всем направлениям. Последним решением Государственная фитосанитарная служба, Государственная ветеринарная служба, Государственное агентство по регистрации сортов растений и контролю за семенами и Главная государственная техническая контрольная служба объединились в Агентство аграрных услуг. Гражданин сможет получать в этом управлении все виды услуг".

Эксперт отмечает, что работа по формированию электронной базы также ведется в этих ГЦАР: "Фермер может обращаться в эти центры за получением субсидий или для решения многих сельскохозяйственных вопросов".

По словам Ибрагимли, ранее граждане пользовались несколькими различными субсидиями: "Субсидии на землю или зерно различались. Или же на каждую голову давшего приплод сельскохозяйственного животного выдавалось 100 манатов, что официально оформлялось Государственной ветеринарной службой. Граждане также должны были обращаться в разные управления, чтобы воспользоваться этими субсидиями и льготами".

Эксперт отмечает, что теперь будет действовать единая электронная система, и вся деятельность гражданина, связанная с животноводческим хозяйством и растениеводством будет осуществляться посредством "единого окна": "У фермера будет личный кабинет, посредством которого он сможет выполнять все работы. В хозяйстве будут применяться новые коэффициенты продуктивности и посевных площадей, а субсидии будут перечисляться непосредственно на банковские счета гражданина в соответствующие даты. То есть уже не будет необходимости каждый день куда-то ходить и собирать документы. Если фермер выращивает хлопок, зерновые, имеет животноводческое хозяйство, и все это зарегистрировано, субсидии в размере 100 манатов на каждую голову давшего приплод сельскохозяйственного животного, на землю и хлопок будут ложиться отдельно на его банковский счет. Скорее всего, возникнет необходимость в ежегодном обновлении данных. Кроме того, отпадет необходимость в дополнительных визитах и документах. Все услуги в ГЦАР станут доступны во всех районах одновременно".