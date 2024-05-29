Нестабильная погода в Азербайджане наносит урон зерновому хозяйству

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана нанесли урон зерновым полям.
Как сообщил муганскому бюро Report специалист по сельскому хозяйству Мирсахиб Закиев, интенсивные осадки, а также низкие температуры создают благоприятные условия для быстрого роста дикорастущих растений и сорняков.
"Это обстоятельство замедляет развитие сельскохозяйственных культур, в основном зерновых, и наносит большой ущерб зерновому хозяйству", - сказал Закиев.
Специалист отметил, что для предотвращения этого необходимо проводить предпосевную обработку зерновых полей гербицидами.
"В отличие от культурных зерновых, дикорастущие лучше адаптируются к неблагоприятным условиям. Если на полях, засеянных зерном, не проводится химическая обработка соответствующими гербицидами, это мешает развитию культурных растений в почве, зараженной семенами дикорастущих. Для предотвращения этого, необходимо строго соблюдать систему севооборота. Для посева следует использовать сертифицированные семена злаков, а от монокультурного земледелия следует категорически отказаться", - подчеркнул он.