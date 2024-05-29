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Нестабильная погода в Азербайджане наносит урон зерновому хозяйству

Нестабильная погода в Азербайджане наносит урон зерновому хозяйству Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана нанесли урон зерновым полям.
АПК
29 мая 2024 г. 22:47
Нестабильная погода в Азербайджане наносит урон зерновому хозяйству

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана нанесли урон зерновым полям.

Как сообщил муганскому бюро Report специалист по сельскому хозяйству Мирсахиб Закиев, интенсивные осадки, а также низкие температуры создают благоприятные условия для быстрого роста дикорастущих растений и сорняков.

"Это обстоятельство замедляет развитие сельскохозяйственных культур, в основном зерновых, и наносит большой ущерб зерновому хозяйству", - сказал Закиев.

Специалист отметил, что для предотвращения этого необходимо проводить предпосевную обработку зерновых полей гербицидами.

"В отличие от культурных зерновых, дикорастущие лучше адаптируются к неблагоприятным условиям. Если на полях, засеянных зерном, не проводится химическая обработка соответствующими гербицидами, это мешает развитию культурных растений в почве, зараженной семенами дикорастущих. Для предотвращения этого, необходимо строго соблюдать систему севооборота. Для посева следует использовать сертифицированные семена злаков, а от монокультурного земледелия следует категорически отказаться", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin taxıl sahələrinə vurduğu ziyan açıqlanıb

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