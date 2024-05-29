Нестабильная погода в Азербайджане наносит урон зерновому хозяйству

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана нанесли урон зерновым полям.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана нанесли урон зерновым полям.

Как сообщил муганскому бюро Report специалист по сельскому хозяйству Мирсахиб Закиев, интенсивные осадки, а также низкие температуры создают благоприятные условия для быстрого роста дикорастущих растений и сорняков.

"Это обстоятельство замедляет развитие сельскохозяйственных культур, в основном зерновых, и наносит большой ущерб зерновому хозяйству", - сказал Закиев.

Специалист отметил, что для предотвращения этого необходимо проводить предпосевную обработку зерновых полей гербицидами.

"В отличие от культурных зерновых, дикорастущие лучше адаптируются к неблагоприятным условиям. Если на полях, засеянных зерном, не проводится химическая обработка соответствующими гербицидами, это мешает развитию культурных растений в почве, зараженной семенами дикорастущих. Для предотвращения этого, необходимо строго соблюдать систему севооборота. Для посева следует использовать сертифицированные семена злаков, а от монокультурного земледелия следует категорически отказаться", - подчеркнул он.