Немецкий дизайнер оформит сцену для Евровидения-2017

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Для оформления сцены международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве был приглашен известный немецкий дизайнер Флориан Видер. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Флориан Видер стал дизайнером сцены "Евровидения", которое весной 2017 года будет проходить в столице Украины", — говорится в тексте официального сообщения.

Видер оформит сцену для "Евровидения" в четвертый раз – ранее он уже работал над ней в Дюссельдорфе, Баку и Вене.