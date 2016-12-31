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    Немецкий дизайнер оформит сцену для Евровидения-2017

    Видер оформит сцену для Евровидения в четвертый раз – ранее он уже работал над ней в Дюссельдорфе, Баку и Вене

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Для оформления сцены международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве был приглашен известный немецкий дизайнер Флориан Видер. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Флориан Видер стал дизайнером сцены "Евровидения", которое весной 2017 года будет проходить в столице Украины", — говорится в тексте официального сообщения.

    Видер оформит сцену для "Евровидения" в четвертый раз – ранее он уже работал над ней в Дюссельдорфе, Баку и Вене.

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