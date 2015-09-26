​Неймара обвиняют в уклонении от уплаты $16 млн налогов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Бразильский суд в пятницу заморозил активы на сумму около 48 млн долларов знаменитого бразильского футболиста Неймара.

Как передает Report, спортсмена обвиняют в уклонении от уплаты 16 млн долларов налогов.

По словам судьи, Неймар сообщил лишь о восьми процентах своего имущества в 2013 году и не выплатил налоги на прибыль, полученную от рекламных контрактов и от футбольного клуба "Барселона".

Адвокаты футболиста пока отказываются комментировать это решение.