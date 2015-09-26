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    ​Неймара обвиняют в уклонении от уплаты $16 млн налогов

    Бразильский суд заморозил активы футболиста

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Бразильский суд в пятницу заморозил активы на сумму около 48 млн долларов знаменитого бразильского футболиста Неймара.

    Как передает Report, спортсмена обвиняют в уклонении от уплаты 16 млн долларов налогов.

    По словам судьи, Неймар сообщил лишь о восьми процентах своего имущества в 2013 году и не выплатил налоги на прибыль, полученную от рекламных контрактов и от футбольного клуба "Барселона".

    Адвокаты футболиста пока отказываются комментировать это решение.

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