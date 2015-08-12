Не менее 14 военных погибли близ иракского города Эр-Рамади

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Не менее 14 иракских солдат погибли в провинции Анбар, попав в засаду, устроенную боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Associated Press.

Сообщается, что военные понесли потери после того, как несколько транспортных средств конвоя подорвались на минах рядом с городом Эр-Рамади, который находится под контролем ИГ.

В конце июля на окраинах Эр-Рамади в результате атак террористов-смертников погибли 12 военнослужащих.

Боевики ИГ в мае захватили стратегически важный город Эр-Рамади, административный центр провинции Анбар на западе Ирака, который находится примерно в 100 километрах от столицы страны Багдада. В июле власти начали крупномасштабную операцию по освобождению провинции Анбар, значительную часть которой в настоящее время контролируют боевики ИГ.





