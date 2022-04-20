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Названы причины подорожания помидоров в стране

Названы причины подорожания помидоров в стране Спрос на азербайджанском рынке помидоров превышает предложение, так как в настоящее время наблюдается дефицит продукции.
АПК
20 апреля 2022 г. 17:40
Названы причины подорожания помидоров в стране

Спрос на азербайджанском рынке помидоров превышает предложение, так как в настоящее время наблюдается дефицит продукции.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев.

По его словам, на созревание томатов требуется 7-8 недель: "При этом 7-8 недель назад стояла холодная зимняя погода, и процесс созревания помидоров был длительным: По этой причине урожайность в апреле низкая. Но через неделю ситуация изменится, помидоры созреют, объемы производства увеличатся”.

Он добавил, что полевые томаты начинают поступать на рынок в июле в южных районах страны и в Хачмазской зоне: “В настоящее время у производителей нет больших запасов томатов. По этой причине цены растут. Как правило, конец марта-апрель – сезон "дорогих" помидоров. Думаю, что через неделю цены снизятся. 10 лет назад 1 кг помидоров зимой стоил 8 манатов, и спроса на них не было. После расширения выращивания томатов в теплицах зимой азербайджанскому потребителю начали предлагаться помидоры по цене в 3,5 маната. Если помидоры зимой будут продаваться за два маната, это не покроет расходы на газ, зарплату работникам, удобрения, семена”, - сказал Б.Гулиев.

Он добавил, что в первую очередь удовлетворяется внутренний спрос на помидоры, а остальная часть идет на экспорт.

Гулиев также прокомментировал недавнюю ситуацию с вывозом томатов в Россию: “Когда началась российско-украинская война, фуры днями стояли на погранично-пропускном пункте с Россией, товары портились. В марте наши производители сильно пострадали, им был нанесен большой ущерб. В настоящее время продолжается экспорт томатов в Россию. За последние 3 недели скорость движения грузовых автомобилей на погранично-пропускных пунктах нормализовалась, автомобили прибывают в пункт назначения за 5-6 дней”.

По его словам, цены на помидоры, экспортируемые в Россию, снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: "По нашим наблюдениям, снижение составило около 15%. Потому что и в самой России увеличилось производство, что влияет на предложение на рынке. Наряду с этим снизилась покупательная способность населения".

Помимо этого, удобрения на мировых рынках подорожали в 3 раза, поскольку Россия ввела запрет на экспорт удобрений. Удобрения, используемые в теплицах, поступают в Азербайджан уже не из России, а из Европы, Чили, Израиля. В этом году SOCAR Carbamidе предложил карбамид на местном рынке по более низкой цене, поэтому рост цен на удобрения на мировых рынках не окажет большого влияния на рынок.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə pomidorun bahalaşmasının səbəbləri açıqlanıb

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