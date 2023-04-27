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Названы последствия обильных осадков для сельского хозяйства Билясувара

Названы последствия обильных осадков для сельского хозяйства Билясувара Несколько дней назад интенсивные дожди в Билясуварском районе нанесли ущерб сельскому хозяйству.
АПК
27 апреля 2023 г. 17:37
Названы последствия обильных осадков для сельского хозяйства Билясувара

Несколько дней назад интенсивные дожди в Билясуварском районе нанесли ущерб сельскому хозяйству.

Как передает муганское бюро Report, фермеры сообщили, что интенсивные осадки позитивно сказались на прорастании обыкновенной травы.

По словам аграриев, из-за нехватки воды в регионе в этом году не удалось вовремя оросить некоторые пшеничные поля. Однако, запоздавшие дожди не принесут пользы этим полям.

Специалист по сельскому хозяйству Мирсахиб Закиев сказал местному бюро Report, что интенсивные осадки позитивно скажутся на прорастающих пшеничных полях:

"Кроме того, осадки благоприятно влияют и на скошенные поля обычной травы и клевера. В почве образуется влага, что продлевает жизнь растениям. Но осадки не несут никакой пользы для зерновых полей, колос на которых плохо развился".

Напомним, что на днях на территории Билясуварского и Джалилабадского районов прошли сильные дожди. Проливной дождь и град повредили клубничные поля в Джалилабадском районе.

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