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Названо место проведения фестиваля органической продукции в Баку

​Названо место проведения фестиваля органической продукции в Баку

Государственная аграрная торговая компания при министерстве сельского хозяйства Азербайджана проведет фестиваль органической продукции, запланированный на 21-23 июня, в Приморском национальном парке.

Как сообщает Report, об этом рассказала глава компании Лейла Мамедова на пресс-конференции.

Она призвала фермеров, которые занимаются производством органической продукции, принять участие в этом фестивале: "Участие в фестивале бесплатное. Фермеры будут обеспечены всем необходимым – весами, халатами, перчатками и пр.".

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