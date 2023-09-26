Названа доля ОТГ в мировом аграрном секторе

В настоящее время на долю Организации тюркских государств (ОТГ) приходится 6,1% пригодных для сельского хозяйства земельных участков в мире, в том числе 3,9% посевных площадей. В производстве сельскохозяйственной продукции доля стран-членов ОТГ составляет

В настоящее время на долю Организации тюркских государств (ОТГ) приходится 6,1% пригодных для сельского хозяйства земельных участков в мире, в том числе 3,9% посевных площадей. В производстве сельскохозяйственной продукции доля стран-членов ОТГ составляет 2,2%, в экспорте аграрной продукции - 2%.

Как сообщает Report, об этом говорилось на пресс-конференции министров сельского хозяйства стран-членов ОТГ в Баку.

Участники конференции отметили, что в то время, когда страны мира сталкиваются с изменением климата, сокращением водных и земельных ресурсов, высоким уровнем урбанизации и другими проблемами, страны тюркского мира должны быть готовы к этим вызовам и добиваться повышения производительности и устойчивого развития, обмениваясь опытом в применении новых технологий и решений.