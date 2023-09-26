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Названа доля ОТГ в мировом аграрном секторе

Названа доля ОТГ в мировом аграрном секторе В настоящее время на долю Организации тюркских государств (ОТГ) приходится 6,1% пригодных для сельского хозяйства земельных участков в мире, в том числе 3,9% посевных площадей. В производстве сельскохозяйственной продукции доля стран-членов ОТГ составляет
АПК
26 сентября 2023 г. 17:24
Названа доля ОТГ в мировом аграрном секторе

В настоящее время на долю Организации тюркских государств (ОТГ) приходится 6,1% пригодных для сельского хозяйства земельных участков в мире, в том числе 3,9% посевных площадей. В производстве сельскохозяйственной продукции доля стран-членов ОТГ составляет 2,2%, в экспорте аграрной продукции - 2%.

Как сообщает Report, об этом говорилось на пресс-конференции министров сельского хозяйства стран-членов ОТГ в Баку.

Участники конференции отметили, что в то время, когда страны мира сталкиваются с изменением климата, сокращением водных и земельных ресурсов, высоким уровнем урбанизации и другими проблемами, страны тюркского мира должны быть готовы к этим вызовам и добиваться повышения производительности и устойчивого развития, обмениваясь опытом в применении новых технологий и решений.

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Версия на английском языке Share of Organization of Turkic States in global agriculture announced
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatının dünya üzrə aqrar sektorda payı açıqlanıb

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