​Названа дата запуска первого в Азербайджане семенного завода

Хачмазский завод по переработке семян откроется к сезону сбора урожая в этом году.

Об этом сообщил Report председатель Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства Эмин Алиев.

По словам Э. Алиева, тестовые испытания завода успешно завершены.

"В ближайшее время мы планируем встретиться в Хачмазе с фермерами северной зоны, которые буду проинформированы о возможностях завода. Фермерам будут предложены способы получения семян лучшего качества", - сказал он.

Представитель министерства добавил, что, благодаря современному оборудованию, предлагаемые услуги будут ниже рыночных цен, а качество лучше.

В то же время на Шекинском заводе по переработке семян в настоящее время ведутся монтажные работы.

Производственные мощности каждого из предприятий составляют 5 тонн в час, мощности хранения – 3 тыс. тонн. Ежегодный спрос Азербайджана на семена составляет 120 тыс. тонн. Предприятия позволят удовлетворить 5% спроса.