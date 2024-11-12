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Названа цель климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров

Названа цель климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров Климатическая инициатива "Бакинская гармония" для фермеров направлена на объединение глобальных партнеров для привлечения инвестиций в продовольственные системы, способствующие положительным изменениям климата, а также на обеспечение более широкой поддерж
АПК
12 ноября 2024 г. 19:12
Названа цель климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров

Климатическая инициатива "Бакинская гармония" для фермеров направлена на объединение глобальных партнеров для привлечения инвестиций в продовольственные системы, способствующие положительным изменениям климата, а также на обеспечение более широкой поддержки, особенно для женщин и молодежи.

Как сообщает Report , об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил во время обсуждения темы "Декарбонизация, адаптация продовольственных систем и восстановление природы на пути к 1.5°C" в рамках COP29 в Баку.

Министр рассказал участникам об инициативах правительства Азербайджана по развитию климатически устойчивого сельского хозяйства и трансформации продовольственных систем.

Мамедов подчеркнул негативное воздействие изменения климата на аграрный сектор и сообщил о стратегиях устойчивого сельского хозяйства, управления водными ресурсами и адаптации к климату, которые реализуются для решения проблем с нехваткой воды и засолением почв.

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Версия на английском языке Goal of Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers announced
Версия на азербайджанском языке "Fermerlər üçün Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsü"nün məqsədi açıqlanıb

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