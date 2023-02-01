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Назван прогноз по производству продовольственной пшеницы в агропарках Азербайджана

Назван прогноз по производству продовольственной пшеницы в агропарках Азербайджана В этом году в действующих в Азербайджане агропарках прогнозируется вырастить 145 тысяч тонн продовольственной пшеницы.
АПК
1 февраля 2023 г. 13:00
Назван прогноз по производству продовольственной пшеницы в агропарках Азербайджана

В этом году в действующих в Азербайджане агропарках прогнозируется вырастить 145 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2022 года заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Замир Дибиров.

"В течение 2021-2022 годов под сев в агропарках было выделено 147 тысяч гектаров земли. Из них на 16,4 тыс. га были проведены повторные посевы. Основной подход - экономия поливной воды и внедрение современных систем полива. В прошлом году в агропарках было произведено 156 тыс. тонн пшеницы, из которых 89 тыс. тонн - продовольственная", - добавил З.Дибиров.

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Версия на английском языке Volume of food wheat production in agricultural parks in 2023 announced
Версия на азербайджанском языке Bu il aqroparklarda ərzaqlıq buğda istehsalının həcmi açıqlanıb

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