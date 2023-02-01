Назван прогноз по производству продовольственной пшеницы в агропарках Азербайджана

В этом году в действующих в Азербайджане агропарках прогнозируется вырастить 145 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

В этом году в действующих в Азербайджане агропарках прогнозируется вырастить 145 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2022 года заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Замир Дибиров.

"В течение 2021-2022 годов под сев в агропарках было выделено 147 тысяч гектаров земли. Из них на 16,4 тыс. га были проведены повторные посевы. Основной подход - экономия поливной воды и внедрение современных систем полива. В прошлом году в агропарках было произведено 156 тыс. тонн пшеницы, из которых 89 тыс. тонн - продовольственная", - добавил З.Дибиров.