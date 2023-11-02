Назван объем средств, предусмотренных на продбезопасность в Азербайджане на 2024 год

На реализацию мер продовольственной безопасности в Азербайджане в следующем году из бюджета запланировано выделить 502,9 миллиона манатов.

На реализацию мер продовольственной безопасности в Азербайджане в следующем году из бюджета запланировано выделить 502,9 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Согласно информации, эти средства, в том числе пойдут на компенсацию фермерам части затрат на приобретение оборудования для сельскохозяйственного производства, включая посевные субсидии на каждый гектар возделываемой площади; на каждую тонну продукции растениеводства, поставляемой закупщикам; на каждого здорового теленка, полученного путем искусственного осеменения, с целью улучшения породного состава местных животных, увеличения поголовья животных с высоким продуктивным генетическим потенциалом; на каждый килограмм сырого кокона, произведенного в Азербайджанской Республике и переданного поставщикам.

За счет выделенных средств планируется профинансировать льготы, предоставляемые сельхозпроизводителям на приобретение техники, комплектов ирригационных систем и племенных животных, выдаваемых или продаваемых в лизинг, а также проведение других мероприятий в сфере сельского хозяйства.

На реализацию мер по обеспечению продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, снижению зависимости от импортируемой пшеницы и повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей за счет создания новых механизмов регулирования указом президента Азербайджанской Республики от 19 июля 2022 года № 1754 будет выделено 60 млн манатов.