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Назван объем поставки в Азербайджан красноярского зерна

Назван объем поставки в Азербайджан красноярского зерна С начала 2021 года из Красноярского края России экспортировано в Азербайджан 1,2 тыс. тонн зерна
АПК
7 декабря 2021 г. 13:16
Назван объем поставки в Азербайджан красноярского зерна

С начала 2021 года из Красноярского края России экспортировано в Азербайджан 1,2 тыс. тонн зерна

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), в этом году Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировано более 191 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса для отгрузки на экспорт. Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 119 тыс. тонн, рапс – 54,1 тыс. тонн и овес – 12,2 тыс. тонн.

Значительная доля красноярского зерна и рапса экспортируется в Монголию (98,8 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса), Китай (15,1 тыс. тонн зерна и 25,8 тыс. тонн рапса). В Беларусь отправлено 27,5 тыс. тонн рапса, в Кыргызстан 10,2 тыс. тонн зерна, в Казахстан 7,9 тыс. тонн зерна и 0,3 тыс. т рапса.

При внутрироссийских перевозках с начала 2021 года проконтролировано 1 млн тонн зерна, продуктов его переработки, рапса, сои и гороха, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными регионами поставки зерна из Красноярского края стали: Псковская область, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, Калининградская область, Алтайский край. Более 46,8 тыс. тонн зерна отгружено в морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки на экспорт.

Также проконтролировано 133,6 тыс. тонн зерна, перемещаемого из карантинных фитосанитарных зон внутри региона.

Вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала требованиям стран назначения. Поставленные на экспорт партии приняты импортерами.

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Версия на азербайджанском языке Krasnoyarskdan Azərbaycana taxıl tədarük edilib

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