Назначены новые заместители начальника Госслужбы при Минсельхозе

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Государственную службу по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства назначены новые заместители начальника.

Как сообщает Report, это Намик Мамедов и Амир Амирли.

Они сменили на этих должностях Заура Алиева, ныне заместителя главы Аппарата Государственного комитета по статистике, и достигшего пенсионного возраста Аббаса Гараджаева, который продолжает деятельность в качестве советника Государственной службы.