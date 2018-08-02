 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначены новые заместители начальника Госслужбы при Минсельхозе

    © Report

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Государственную службу по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства назначены новые заместители начальника.

    Как сообщает Report, это Намик Мамедов и Амир Амирли.

    Они сменили на этих должностях Заура Алиева, ныне заместителя главы Аппарата Государственного комитета по статистике, и достигшего пенсионного возраста Аббаса Гараджаева, который продолжает деятельность в качестве советника Государственной службы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi