Назначен председатель Агентства аграрных услуг

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Председателем Агентства аграрных услуг назначен Сеймур Мовлаев.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, Сеймур Мовлаев ранее занимал должность председателя ОАО "Агролизинг", до этого работал директором Центра ASAN Xidmət № 3 г. Баку.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января подписал указ о создании Агентства аграрных услуг. Согласно указу, новое агентство было создано на базе четырех структур, находящихся в подчинении министерства сельского хозяйства - Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и контролю за семенами и Главной государственной технической контрольной службы.

Агентство будет осуществлять организацию ветеринарных и фитосанитарных услуг и управление ими, контроль за их качеством, координацию деятельности государственных центров аграрного развития (ГЦАР) в этой области, регистрацию сельскохозяйственной техники, деятельность по контролю за техникой и государственные услуги в данной сфере, контроль за организацией и оказанием услуг в агрохимических, семенных и биологических лабораториях, сортоиспытательных участках, центрах сертификации семян.

Прочие функции, права и обязанности упраздненных структур также переходят новому агентству.

Обязанности председателя ОАО "Агролизинг" будет выполнять зампред структуры Эльмин Рахманов.