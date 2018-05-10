Назначен новый глава Государственной службы при Минсельхозе - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства.

По полученной Report информации, новым руководителем назначен Мирза Алиев.

Ранее он работал в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО Kapital Bank и офисе ООН в Женеве (Швейцария).

Напомним, что возглавлявший службу Руфат Рустамзаде в феврале был назначен заместителем председателя Агентства по продовольственной безопасности. Его обязанности временно исполнял его заместитель Заур Алиев.