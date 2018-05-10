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    Назначен новый глава Государственной службы при Минсельхозе - ЭКСКЛЮЗИВ

    Мирза Алиев возглавит Государственную службу по сельскохозяйственным проектам и управлению кредитами

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства.

    По полученной Report информации, новым руководителем назначен Мирза Алиев.

    Ранее он работал в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО Kapital Bank и офисе ООН в Женеве (Швейцария).

    Напомним, что возглавлявший службу Руфат Рустамзаде в феврале был назначен заместителем председателя Агентства по продовольственной безопасности. Его обязанности временно исполнял его заместитель Заур Алиев.

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