Президент Казахстана призывает готовиться к цене нефти в 30-40 долларов/баррель

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал правительство учитывать низкие цены на нефть и отказываться от лишних расходов. Как сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ, об этом глава государства заявил на совещании по проблемам обеспечения роста казахстанской экономики.

Н.Назарбаев также отметил, что необходимо привыкнуть "к ценам на нефть на уровне 30-40 долларов/баррель". "В предыдущие годы мы много строили, увеличивали штаты и уровень заработной платы… Однако сейчас наблюдается недостаток средств, в этой связи расходы на новые проекты будут строго ограничены возможностями расширения доходной базы", — заявил он.