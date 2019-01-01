Налоговые льготы для сельхозпроизводителей продлены на 5 лет

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Налоговые льготы, применяемые к производителям сельхозпродукции, продлены еще на пять лет.
Как сообщает Report, соответствующая поправка в Налоговый кодекс вступила в силу с сегодняшнего дня.
Доходы юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе, промышленным способом), освобождаются от налогообложения еще на 5 лет.
Nərmin RəhimovaАвтор новости