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    Начат ремонт 4,5-километрового железнодорожного участка Алабашлы-Гянджа

    Ремонтные работы продлятся одну неделю

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начаты ремонтные работы на перегоне Алабашлы-Гянджа протяженностью 4,5 км железной дороги Баку-Беюк Кесик. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, ремонтные работы продлятся одну неделю. Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Утром начат снос старой железнодорожной линии.

    Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

    Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано более 164 км железной дороги. 

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