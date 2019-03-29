Началась продажа авиабилетов на регулярный рейс из Баку в Джидду

На сайте "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) открылась продажа по направлению Баку-Джидда-Баку (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз – JED).

Об этом сообщает Report со ссылкой AZAL.

Прямые авиаперелеты будут осуществляться по летнему расписанию с 10 июня один раз в неделю по понедельникам на самолетах Airbus A320. Рейс планируется продолжить и в рамках зимнего расписания, график которого будет опубликован на сайте авиакомпании.

Регулярные рейсы между Баку и Джиддой позволят привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделают доступнее религиозные святыни, а также углубят деловые отношения между двумя странами.