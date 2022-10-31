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На ярмарке меда в Баку продано 90 тонн продукции

На ярмарке меда в Баку продано 90 тонн продукции На прошедшей с 1 по 20 октября ярмарке меда, организованной совместно Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана, было продано около 90 тонн продукции пчеловодства.
АПК
31 октября 2022 г. 14:12
На ярмарке меда в Баку продано 90 тонн продукции

На прошедшей с 1 по 20 октября ярмарке меда, организованной совместно Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана, было продано около 90 тонн продукции пчеловодства.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, это на 10% меньше, чем на прошлогодней ярмарке меда.

Каждый пчеловод, участвующий в ярмарке, мог продать максимум 400 кг меда и не более 30 рамок меда в сотах.

В этот раз на продажу была выставлена продукция из всех регионов, где имеются пчеловодческие хозяйства. Фермеры из Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических районов впервые представили свою продукцию на ярмарке продуктов пчеловодства.

На ярмарке было представлено 120 тонн продукции, из них 5 тонн пришлось на Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Качество продукции тщательно проверялось Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il bal yarmarkasında 90 tona yaxın arıçılıq məhsulu satılıb

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