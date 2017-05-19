На улучшение материально-технической базы шелководства в Азербайджане выделено 4,5 млн манатов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению материально-технической базы шелководства в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях улучшения материально-технической базы шелководства, являющегося одной из традиционных отраслей сельского хозяйства в стране, обеспечения производителей шелкопряда породистыми и гибридными семенами продуктивных тутовых шелковичных червей и организации селекционно-племенных работ в этой области.

Согласно распоряжению, для восстановления Гахской племенной шелководческой станции, создания дополнительных производственных участков и оснащения их современным оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики выделено 4,5 млн манатов.