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На сегодняшний день в пункты снабжения передано 157 тонн влажных коконов шелкопряда

На сегодняшний день в пункты снабжения передано 157 тонн влажных коконов шелкопряда В Азербайджане до 10 июня в пункты снабжения шелководами было доставлено 157 тонн влажных коконов шелкопряда.
АПК
10 июня 2022 г. 14:24
На сегодняшний день в пункты снабжения передано 157 тонн влажных коконов шелкопряда

В Азербайджане до 10 июня в пункты снабжения шелководами было доставлено 157 тонн влажных коконов шелкопряда.

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Больше всего поставок влажных коконов было в Зардабском районе. В пункты снабжения было поставлено 48,380 тонны влажных коконов. По поставкам продукции лидируют Агджабединский (16,963 тонны), Балакянский (14,496 тонны), Бардинский (9,743 тонны), Физулинский (9,205 тонны), Кюрдамирский (6,952 тонны) районы.

Производство влажных коконов субсидируется государством.

В этом году государство безвозмездно раздало шелководам 11 130 коробок семян шелкопряда.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu günədək tədarük məntəqələrinə 157 ton yaş barama təhvil verilib

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